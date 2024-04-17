Румунія заявила, що знайшла серед біженців з України російських шпигунів: деталі

Шпигуни намагалися зібрати інформацію про Румунію, військові навчання, дислоковані у країні війська та допомогу Україні.

Вища рада національної оборони Румунії (CSAT - орган, який очолює президент держави і який координує оборонну політику Румунії) заявила, що країна стала мішенню для мережі російських шпигунів, які були з-поміж українських біженців.

Про це пишуть Digi24 і G4 Media.

"Ці люди приїхали як українські біженці. Саме тому нашій владі було важко розібратися, хто тікає від війни, а хто має інші цілі в нашій країні", – пишуть у румунських ЗМІ.

Шпигуни намагалися зібрати інформацію про Румунію, військові навчання, дислоковані у країні війська та допомогу Україні.

Крім того, зловмисники намагалися:

проникннути в критичні комунікаційні та ІТ-інфраструктуру;

підірвати через дезінформацію та пропаганду довіру румунів до своєї армії та союзників, а також до лідерів країни.

Нагадаємо, що Бельгія розслідує втручання Росії у вибори Євросоюзу.

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