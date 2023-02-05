Румунію накрив потужний снігопад – тисячі споживачів залишились без світла

У Румунії тисячі споживачів залишились без світла через потужні снігопади.

Про це повідомляє Digi24.

Близько половини території країни накрила хуртовина.

Найскладніша ситуація у повіті Альба, в Апусенах – гірському масиві на заході, та масиві Себеш, які є південною частиною Карпат. Там у ніч з суботи на неділю зафіксували проблеми на десятках трансформаторних станцій, що забезпечують живлення для близько 4 тисяч споживачів, та багатьох лініях електропередач.

У кількох випадках рятувальникам довелося витягати із заметів авто з людьми, які застрягли на дорозі.

Метеорологи також попередили, що температура повітря в гірських районах може знизитися до -15 градусів.

Нагадаємо, у суботу, 28 січня, сильний сніг і хуртовини паралізували рух транспорту на половині території Румунії. Люди рятувались зі снігової пастки пішки.

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