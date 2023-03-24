Румунська депутатка ініціювала анексію частин України: в МЗС відреагували

До парламенту Румунії внесено законопроєкт, який вимагає “повернути” до складу цієї держави деякі південні регіони України.

У п’ятницю, 24 березня, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що українське зовнішньополітичне відомство ініціює запровадження санкцій проти депутатки румунського парламенту Діани Шошоаке “як особи, яка становить загрозу національній безпеці”.

Таке повідомлення з’явилося на його Facebook-сторінці після того, як Шошоаке подала до парламенту законопроект, який вимагає анексії Румунією таких територій, які зараз є частиною України: Північна Буковина, Герца, Бугеакул (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш і острів Зміїний.

“Класичний приклад із методички російського реваншизму. Ми рішуче засуджуємо спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підважити дух добросусідства між Україною та Румунією. МЗС України ініціює накладення санкцій на Діану Шошоаке як особу, яка створює загрозу національній безпеці”, – прокоментував таку законодавчу ініціативу Олег Ніколенко.

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Як повідомляє Digi24.ro, румунська депутатка у відповідь заявила, що що “Україна є окупантом деяких румунських територій, які борються за повернення в лоно батьківщини” і вслід за кремлівською пропагандою звинуватила українську державу у “нацистській політиці”.

У виданні підкреслили, що відома своєю антиукраїнською риторикою депутатка Шошоаке своєю законодавчою ініціативою публічно підтримує виступ колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який ще влітку минулого року заявив, що Румунія хоче анексувати території України. Крім того, Шошоаке є хорошим другом російського посла в Бухаресті, на запрошення якого вона щоразу відгукувалася. Під час свого останнього візит до дипломатичного представництва Кремля в Бухаресті вона відзначала “підсумки спецоперації” в Україні.

Нагадаємо, з нагоди російського “Дня народної єдності” президент РФ Володимир Путін звинуватив Польщу та Румунію в прагненні “повернути” території України, які після Другої світової війни “відібрав у них Сталін”. У МЗС Румунії натомість підтвердили свою тверду підтримку територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та нагадали Кремлю про загарбницьку війну, яку веде РФ.

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