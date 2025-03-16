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Румунська політикиня Шошоаке звернулася до Путіна із територіальними претензіями до України

Румунська політикиня Шошоаке звернулася до Путіна із територіальними претензіями до України

Діана Шошоаке. / Фото: Getty Images

Вона заявила, що "Румунія має території, які незаконно утримує Україна".

Лідерка румунської партії S.O.S. România Діана Шошоаке надіслала листа президенту Росії Володимиру Путіну, в якому висловила незадоволення через відмову в реєстрації її кандидаткою на президентські вибори в Румунії. У цьому ж листі вона заявила про намір "повернути" території України, які, на її думку, є румунськими.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Шошоаке звернулася до Путіна після того, як Центральна виборча комісія Румунії вдруге відмовила їй у реєстрації через антиконституційні заяви. Політикиня вважає це рішення політично вмотивованим і пов’язує його з власними проросійськими поглядами.

У своєму зверненні вона назвала нинішню ситуацію в Румунії "диктатурою" і заявила, що "Румунія має території, які незаконно утримує Україна" через "несправедливий" пакт Ріббентропа-Молотова.

"Ми маємо право захищати румунів на цих територіях і прагнемо їх повернути", – написала Шошоаке, додаючи, що її вимогу слід враховувати під час мирних переговорів щодо України.

Нагадаємо, Центральний виборчий орган Румунії заборонив ультраправому проросійському кандидату Калін Джорджеску брати участь у повторних президентських виборах, які відбудуться в травні цього року.

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