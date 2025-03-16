Румунська політикиня Шошоаке звернулася до Путіна із територіальними претензіями до України

Вона заявила, що "Румунія має території, які незаконно утримує Україна".

Лідерка румунської партії S.O.S. România Діана Шошоаке надіслала листа президенту Росії Володимиру Путіну, в якому висловила незадоволення через відмову в реєстрації її кандидаткою на президентські вибори в Румунії. У цьому ж листі вона заявила про намір "повернути" території України, які, на її думку, є румунськими.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Шошоаке звернулася до Путіна після того, як Центральна виборча комісія Румунії вдруге відмовила їй у реєстрації через антиконституційні заяви. Політикиня вважає це рішення політично вмотивованим і пов’язує його з власними проросійськими поглядами.

У своєму зверненні вона назвала нинішню ситуацію в Румунії "диктатурою" і заявила, що "Румунія має території, які незаконно утримує Україна" через "несправедливий" пакт Ріббентропа-Молотова.

"Ми маємо право захищати румунів на цих територіях і прагнемо їх повернути", – написала Шошоаке, додаючи, що її вимогу слід враховувати під час мирних переговорів щодо України.

Нагадаємо, Центральний виборчий орган Румунії заборонив ультраправому проросійському кандидату Калін Джорджеску брати участь у повторних президентських виборах, які відбудуться в травні цього року.