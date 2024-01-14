Румунські фермери знову заблокували пункт пропуску з Україною – подробиці

Рух вантажівок через румунський пункт пропуску "Сірет" заблоковано.
На території Румунії місцеві фермери 14 січня знову блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет".
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Так, близько 14:00 від представників прикордонної поліції Румунії було отримано інформацію про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску "Сірет", що розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне".
"Оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України здійснюється встановленим порядком", - повідомили прикордонники.
Нагадаємо, у суботу, 13 січня, румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського "Порубне".
Проте блокада тривала недовго. Вже того ж дня ввечері пункт пропуску у Румунії в бік України було розблоковано.
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