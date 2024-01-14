Румунські фермери знову заблокували пункт пропуску з Україною – подробиці

На території Румунії місцеві фермери 14 січня знову блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Так, близько 14:00 від представників прикордонної поліції Румунії було отримано інформацію про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску "Сірет", що розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне".

"Оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України здійснюється встановленим порядком", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, у суботу, 13 січня, румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського "Порубне".

Проте блокада тривала недовго. Вже того ж дня ввечері пункт пропуску у Румунії в бік України було розблоковано.

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