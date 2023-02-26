Румунські прикордонники виявили непритомного українця на березі Тиси – чоловік помер

Непритомного чоловіка виявили не березі прикордонної річки Тиса.
У Румунії, на березі річки Тиса, місцеві прикордонники виявили непритомного 52-річного українця. Пізніше лікарі констатували його смерть.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Під час обміну інформацією стало відомо, що румунські прикордонники виявили на березі річки Тиса непритомного 52-річного громадянина України. Реанімаційні заходи виявилися безрезультатними. У медичному закладі, куди доставили потопельника, лікарі констатували смерть", – йдеться у повідомленні.
Також у Держприкордонслужбі розповіли, що протягом доби вони затримали дев'ятьох ухилянтів, чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон: сім – з Румунією, двоє – з Угорщиною.
Зокрема, п'ятеро правопорушників в гідрокостюмах були неподалік населеного пункту Біла Церква Тячівського району. Це за 10 метрів від кордону. Військовослужбовці зробили попереджувальний постріл, щоб зупинити порушників.
Крім того, ще двох чоловіків призовного віку затримали поблизу кордону Угорщини.
Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці затримали групу із 10 чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною. За незаконний перетин кордону організатори схеми брали до $5000.
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