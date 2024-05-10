Румунські прикордонники заявили про збільшення кількості втікачів з України: дані шокують

Від початку війни 19 чоловіків загинули, намагаючись незаконно перетнути кордон з Румунією.

Від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників до України приблизно 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Румунією.

Про це заявив представник прикордонної поліції Румунії Флорін Коман, якого цитує "Радіо Свобода".

Він заявив, що переважно чоловіки просять захисту у влади Румунії через небажання йти до армії. За цей час 19 чоловіків загинули, намагаючись незаконно перетнути кордон, зокрема 11 потонули в річці Тиса. Ще кілька людей загинули в горах через відсутність теплого одягу.

Крім того, повідомляється, що поблизу північних провінцій Марамуреші жителі Румунії врятували близько 100 чоловіків, які тікали з України.

Румунські прикордонники заявляють, що від початку року потік нелегальних порушників кордону почав зростати після спаду 2023 року.

Від січня до квітня поточного року румунські прикордонники зафіксували 1218 випадків незаконного перетину державного кордону та затримали 2373 громадян України. Після затримання вони всі зверталися до влади Румунії з проханням про тимчасовий захист.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для українців можуть змінитися правила перетину кордону.

Крім того, ми раніше інформували, що Рада збільшила штрафи для ухилянтів від мобілізації.

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