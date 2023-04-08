Румунські винищувачі F-16 перехопили російські літаки на території НАТО: що сталось

У п'ятницю, 7 квітня, румунські винищувачі F-16 перехопили російські літаки, які помітили у міжнародних водах у зоні відповідальності НАТО.

Про це повідомляють Повітряні сили Румунії.

Зазначається, що два винищувачі F-16 загону Карпатських Вайперів отримали сповіщення з Центру повітряних операцій НАТО в Юдемі, Німеччина, що в зоні відповідальності НАТО були помічені два невстановлені літаки, які літали над міжнародними водами.

Після перехоплення винищувачі ідентифікували як російські Су-27. Румунські пілоти супроводжували їх до виходу із зони відповідальності Альянсу.

Зазначається, що румунські F-16 вирушили на завдання через шість днів від початку їхнього чергування у рамках посиленої місії повітряного патрулювання у Балтії.

Нагадаємо, країни-члени НАТО від 12 по 23 червня проведуть найбільші у своїй історії авіаційні навчання Air Defender 2023. Зокрема, на території країн, що межують з Росією.

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