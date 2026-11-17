Перебої з Інтернетом і мобільним зв’язком у Росії / © Колаж ТСН.ua

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У Росії 17 листопада зафіксовано масові збої в роботі Інтернету, стільникового зв’язку та популярних сервісів. Проблеми торкнулися десятків регіонів, а причиною стали неполадки у найбільшого хостинг-провайдера рунету Timeweb.

Про це свідчать дані Downdetector, повідомили Timeweb та російські телеграм-канали.

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Дані сервісу моніторингу несправностей Downdetector свідчать, що у вівторок у російському сегменті Інтернету фіксуються масштабні збої. Користувачі повідомляють про проблеми з доступом до Google та інших сайтів.

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Клієнти «Ростелекому» також скаржаться на перебої в роботі Wi-Fi.

Повідомлення про несправності надходять із більшості регіонів РФ. Найбільше скарг зафіксовано в Москві та Санкт-Петербурзі, а також Московській, Ленінградській, Калінінградській, Самарській, Новосибірській та Іркутській областях, Красноярському й Краснодарському краях.

© скриншот

© скриншот

Окремі проблеми виникли у найбільшого хостинг-провайдера російського сегмента Інтернету Timeweb. Спочатку користувачі почали повідомляти про збої через Downdetector, після чого компанія підтвердила наявність проблеми. Приблизно за годину Timeweb заявив про її усунення.

«Мережева проблема усунута, більшість сервісів піднялася. Інженери продовжують відновлювати сервіси, що залишилися», — йдеться в повідомленні Timeweb.

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На потужностях Timeweb розміщено близько 700 тис. сайтів, тому перебої в роботі компанії створюють ризик їхньої недоступності.

За інформацією близького до російських силовиків телеграм-каналу Mash, причиною збоїв могли стати проблеми з обладнанням. Канал стверджує, що 17 листопада у дата-центрі Timeweb була запланована заміна системи охолодження.

У компанії також повідомили Mash про неполадки у хмарній інфраструктурі Казахстану, Німеччини та Нідерландів. Директор Timeweb заявив, що «ситуація звичайна».

Тим часом проблеми з Інтернетом у Росії зачепили не лише хостинг-сервіси, а й домашній Інтернет та мобільний зв’язок. Жителі десятків регіонів РФ повідомляють про труднощі з доступом до мережі.

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До слова, напередодні Мережею ширилися фейки про те, що 17 листопада масштабна кібератака із залученням штучного інтелекту нібито на три місяці відключить Інтернет, електрику та «обнулить» банківські рахунки. Насправді жодних доказів такого колапсу немає, а дата виникла через хибне трактування звичайної перевірки у США: цього дня американські відомства FEMA та FCC проведуть плановий тест Системи екстреного оповіщення (EAS), який перерве лише теле- і радіоефір, не зачіпаючи смартфони, комп’ютери чи фінанси.

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