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"Русскій мір - це не тільки Росія": патріарх Кирило похвалив окупантів за "захист батьківщини"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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"Русскій мір - це не тільки Росія": патріарх Кирило похвалив окупантів за "захист батьківщини"

Фото: Associated Press

Кирило заявив, що "Донбас - це перша лінія оборони руского міра".

Російський патріарх РПЦ Кирило похвали російських окупантів за "захист руского міра" та заявив, що інтереси російського православ'я є не тільки в Росії. 

Про це він сказав під час зустрічі із дітьми з окупованих районів Донецької та Луганської областей, пишуть російські пропагандисти. 

"Сьогодні Донбас – це передня лінії оборони русского міра. А русскій мір – це не тільки Росія, він скрізь, де живуть люди, які виховані в традиціях православ'я і в традиціях російської моралі. Звичайно, мораль, моральність – це всеосяжні поняття, але в кожного народу, напевно, є якісь особливі точки опори у формуванні морального почуття. І ось нашими точками опори – людей, які живуть у руському мірі, є віра і любов до вітчизни", - заявив Кирило. 

Заяви російського Кирила та діяльність МП в Україні 

Російський патріарх Кирило підтримав геноцид та масові вбивства українців. Він хвалить російських окупантів за те, що ті вчиняють звірства в Україні. Він пообіцяв всі мобілізованим росіянам, які загинуть в Україні, вічне життя в раю.

Через співпрацю з російськими агресорами в Україні СБУ почала перевірку місць перебування УПЦ Московського патріархату. Так, очільник однієї з єпархій УПЦ МП готував агітки, в яких закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону України. 

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Дата публікації
Перегляди
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