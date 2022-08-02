"Рускій мір" потрібно зачистити у Придністров'ї: Клімкін назвав цей регіон загрозою для України та Молдови

Чому в Придністров'ї з'явилися росіяни і чому вони не пішли звідти дотепер?..

Як для України, так і для Молдови, однією з головних задач є тотальна "зачистка" контингенту РФ у Придністров'ї.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін під час інтерв’ю в рамках проєкту "Розмови про важливе" на ТСН.ua.

Він розповів про історичні передумови створення самопроголошеної держави Придністров'я.

"До 1940-го року там була автономна республіка в складі України з центром в Тирасполі. Якщо б ми були такі, як Путін (слава богу, що ми не такі, як Путін), ми б казали, що то наше. Але - вибух, КДБ допомагає, 14-та армія, яка там була, допомагає. Створюють армію з 12 тисяч. Проголошення незалежності. І, відповідно, Росія вже намагається грати далі. З 1992 року там з'явилися російські миротворці. Тоді нам потрібно було стати гравцем щодо Придністров'я. Ми цю можливість не використали. А далі там будували новий маленький СРСР. Це не Росія, а ще гірший варіант, яким повністю керувало ФСБ", - зазначив Клімкін.

За його словами, одна з основних задач європейської інтеграції України та Молдови полягає у "тотальній зачистці руского міру" у Придністров'ї.

"Без цього не буде ніякої ефективної євроінтеграції. це буде залишатися анклавом, який Росія завжди може використати для підняття ставок і провокацій. Навіть серед наших угорців у Закарпатті - хто робив провокації?.. ФСБ із базою в Придністров'ї. І так буде для всієї території України", - сказав Павло Клімкін.

Нагадаємо, в ДПСУ показали відео, як готові зустрічати ворога у разі ймовірного наступу російських військ з так званого Придністров'я.

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