"Русофобія на плаву": в Москві зробили цинічну заяву про дронову атаку на Польщу

Речниця російського МЗС Марія Захарова / © Associated Press

У Росії заявили, що нібито немає доказів атаки російських безпілотників на Польщу проти ночі 10 вересня. Тож це ще потрібно довести.

Так сказала речниця російського МЗС Марія Захарова, передає пропагандистське агентство РФ «ТАСС».

Захарова пояснила дії Варшави тим, що країні «потрібно підтримувати русофобію на плаву».

«Доказів про начебто атаку російських безпілотників у Польщі нема… Країні потрібно підтримувати русофобію на плаву», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше речниця російського МЗС Захарова погрожувала Україні новими ударами. За її заявою, РФ залишає за собою право дати «адекватну відповідь на терористичну атаку Києва» в парку «Гулівер» у Донецьку.

Також Захарова обурилася через входження українських військових літаків до повітряного простору Румунії. Інцидент, про який згадала представниця РФ, стався влітку поблизу українсько-румунського кордону.

Тим часом президент України Володимир Зеленський сказав, що йому нагадує атака РФ на Польщу. За його словами, вона дуже схожа на операції РФ у Криму. Просто 10 вересня замість «зелених чоловічків» попрацювали російські дрони.

Зазначимо, що йдеться про атаку дронів на Польщу проти ночі 10 вересня. Зокрема, прем’єр-міністр країни Дональд Туск заявив, що, найімовірніше, відбулася «провокація великого масштабу».