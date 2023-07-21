"Русских не оперирую": у Молдові хірург відмовив пацієнтці в лікуванні

Жінка намагалася довести, що за національностю росіянка, але народилася в Молдові.

У Молдові лікар відмовився оперувати росіянку, пригадавши війну в Україні. Він наголосив, що росіяни є ворогами.

Відео оприлюднив телеграм-канал "Україна Online".

У Молдові лікар відмовився оперувати росіянку

"Їдьте до України і скажіть, що ви росіянка!"

Насамперед лікаря обурив той факт, що проживши все життя в Молдові, жінка розмовляє російською. Його це образило.

"Я заходжу, говорю "Buna ziua", а ви мені – "Здравстуйте". Мені хочеться витягнути автомат Калашникова і розстріляти вас, тому що ви для мене одразу ворог", – емоційно висловився чоловік.

На відео чути, як жінка доволі жваво сміється з того, що відбувається. Хірург вирішив їй нагадати про війну, яку Росія розвязала проти України.

"Ви росіянка? Росіянка-росіянка? Я росіян не оперую, це вороги. Їдьте в Україну і скажіть, що ви росіянка", – резюмував лікар.

Нагадаємо, п'яні росіяни влаштували дебош на курорті в Чорногорії. Проте агресорів добре провчили – офіціанти відлупцювали їх стільцями.

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