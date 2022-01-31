Руйнівна пожежа сталася на складах автоконцерну Skoda: збитки сягають понад 40 млн доларів

Через знищені вогнем запчастини частина автомобілів буде випускатися недоукомплектованими.

З невідомих причин масштабна пожежа спалахнула на складах автомобільного концерну Skoda в околицях чеської столиці Праги. За попередніми розрахунками, збитки завдані підприємству сягають понад 40 мільйонів доларів.

Про це повідомляє в понеділок, 31 січня, чеське видання iDNES.

Наразі встановлено, що загорілися дерев'яні палети, на яких стояли коробки із запчастинами. За лічені хвилини полум'я охопило величезну площу, зупинити його заважав шквалистий вітер.

До приборкання вогню долучилося понад 100 вогнеборців та близько 40 пожежних автомобілів, а найвищий рівень пожежної тривоги діяв протягом кількох годин.

У поліції не виключають можливості навмисного підпалу.

За попередніми оцінками, збитки від пожежі перевищують мільярд чеських крон (понад 40 млн доларів США).

Через те, що вогнем було знищено дверні панелі моделі Škoda Octavia, ці автомобілі будуть випускатися недоукомплектованими до того часу, поки постачальник не вирішить проблему.

Нагадаємо, чеська поліція проводить розслідування з приводу знищення секретного документа, призначеного президенту Чехії Мілошу Земану, в якому йшлося про можливу причетність до вибухів на військових складах у Врбетіце у 2014 році агентів російської військової розвідки.

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