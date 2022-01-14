Руйнівні паводки: сильні зливи затопили столицю іракського Курдистану - місто Ербіль

Минулого року у цей період регіон страждав від рекордної посухи.

Руйнівні паводки в іракському Курдистані. Через сильні зливи затоплено столицю регіону - місто Ербіль.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 14 січня.

Про жертв наразі невідомо. Затоплені сотні будинків та одна із головних автомагістралей, яка проходить навколо міста. Збитки місцева влада лише підраховує. Через стихію студентам перенесли усі екзамени.

Від осені це вже треті масштабні паводки у місті. Попередні дві негоди забрали життя 12 людей і поруйнували сотні будинків.