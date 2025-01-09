Руйнівні пожежі в Лос-Анджелесі: вогонь вирує третю добу, знищено 1300 будинків (супутникові знімки)

Три найбільші осередки вогню досі не вдається локалізувати через сильний вітер.

Рятувальники третю добу не можуть приборкати масштабні пожежі в Лос-Анджелесі в Каліфорнії. Вогонь знищив понад 1300 будинків, принаймні п'ятеро людей загинули.

Про це пише NV з посиланням на дані пожежного департаменту Лос-Анджелеса.

Будинки в Альтадені охоплені полум'ям / Фото: Maxar

Вогонь в Лос-Анджелесі знищив понад 1300 будинків / Фото: Maxar

Пожежі, що почалися у лісових масивах вранці у вівторок, 7 січня, вже охопили передмістя та елітні райони, де розташовані вілли знаменитостей. Три найбільші осередки вогню досі не вдається локалізувати через сильний вітер.

У четвер, 9 січня, в Мережі з'явились супутникові знімки від компаній Maxar Technologies та Planet Labs, які дозволяють усвідомити страшний масштаб пожеж у районах Альтадена та Пасифік-Палісейдс.

Район Пасифк-Палісейдс охоплений полум'ям / Фото: Maxar

У Лос-Анджелесі горять вілли знаменитостей. Фото: Planet Labs

"Вогонь знищив площу в тисячі гектарів і швидко дістався елітного району в Лос-Анджелесі, де мешкають знаменитості, зокрема, Бен Аффлек, Дженніфер Еністон, Том Генкс, Періс Гілтон, Бредлі Купер та інші", – пише видання.

Понад 100 тисяч людей отримали наказ про евакуацію з небезпечних зон. Фото: Planet Labs

Також відомо, що понад 100 тисяч людей отримали наказ про евакуацію з небезпечних зон. Наразі свої домівки залишити приблизно 30 тисяч місцевих жителів.

Палають будинки голлівудських зірок! Критичні години в Каліфорнії

Нагадаємо, внаслідок пожеж у Лос-Анджелесі були зруйновані будинки, а на дорогах почалися затори. За словами офіційних осіб, згоріло не менше 1182 гектарів території Пасіфік-Палісейдс між прибережними містами Санта-Моніка та Малібу.

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