Руйнівні пожежі в Лос-Анджелесі: вогонь вирує третю добу, знищено 1300 будинків (супутникові знімки)

Три найбільші осередки вогню досі не вдається локалізувати через сильний вітер.
Рятувальники третю добу не можуть приборкати масштабні пожежі в Лос-Анджелесі в Каліфорнії. Вогонь знищив понад 1300 будинків, принаймні п'ятеро людей загинули.
Про це пише NV з посиланням на дані пожежного департаменту Лос-Анджелеса.
Пожежі, що почалися у лісових масивах вранці у вівторок, 7 січня, вже охопили передмістя та елітні райони, де розташовані вілли знаменитостей. Три найбільші осередки вогню досі не вдається локалізувати через сильний вітер.
У четвер, 9 січня, в Мережі з'явились супутникові знімки від компаній Maxar Technologies та Planet Labs, які дозволяють усвідомити страшний масштаб пожеж у районах Альтадена та Пасифік-Палісейдс.
"Вогонь знищив площу в тисячі гектарів і швидко дістався елітного району в Лос-Анджелесі, де мешкають знаменитості, зокрема, Бен Аффлек, Дженніфер Еністон, Том Генкс, Періс Гілтон, Бредлі Купер та інші", – пише видання.
Також відомо, що понад 100 тисяч людей отримали наказ про евакуацію з небезпечних зон. Наразі свої домівки залишити приблизно 30 тисяч місцевих жителів.
Нагадаємо, внаслідок пожеж у Лос-Анджелесі були зруйновані будинки, а на дорогах почалися затори. За словами офіційних осіб, згоріло не менше 1182 гектарів території Пасіфік-Палісейдс між прибережними містами Санта-Моніка та Малібу.
Читайте також:
- Через нищівні лісові пожежі евакуювали десятки тисяч людей: під загрозою вілли знаменитостей (відео)
- Олександра Шульгіна терміново евакуюється з будинку в Лос-Анджелесі через масштабні пожежі
- Будинок Періс Гілтон згорів вщент у масштабній пожежі в Лос-Анджелесі: "Серце розбите"