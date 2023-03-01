Руйнівні землетруси у Туреччині: з-під завалів врятували коня, який пробув там 21 день

Тварина була живою та здоровою під завалами.
У турецькому місті Адіяман, яке постраждало від руйнівних землетрусів, з-під завалів врятували коня, який пробув там 21 день.
Про це у Twitter написав турецький бізнесмен Тансу Йен.
На відео, розміщеному в Twitter, видно, як рятувальники працювали разом, щоб через кілька годин звільнити коня і доставити його в безпечне місце.
Відео, яким поділився турецький підприємець Тансу Йен, стало вірусним і до вечора вівторка набрало 3,4 мільйона переглядів.
"Дивовижно, дивовижно, дивовижно", - написав підприємець у підписі до посту.
Amazing amazing amazing— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) February 27, 2023
In Adiyaman, a horse found alive in the rubble of a building 21 days after the earthquake was rescued by the teams#earthquake #horse #turkey #adiyaman pic.twitter.com/XSFAQjbKYX
Руйнівні землетруси в Туреччині
У Туреччині та Сирії сталось одразу кілька руйнівних землетрусів. Наразі відомо, що через підземні поштовхи загинуло більше 50 тисяч людей. Постраждалими вважаються понад 29 млн осіб.
Через це у Туреччині зареєстровано 173 тис. зруйнованих або суттєво пошкоджених будівель. Також повідомляється, що понад 1,9 млн людей знайшли тимчасовий прихисток у притулках, готелях і громадських установах.
Після руйнівних землетрусів Туреччину і надалі продовжує трясти. Там періодично відчувають підземні поштовхи, проте вони не настільки потужні, як попередні.
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