Руйнівний циклон "Габріель" залишив чверть мільйона жителів Нової Зеландії без світла: фото

Жителів Нової Зеландії закликали не скуповувавати харчі у паніці через потужний циклон, що вирує.

Сьогодні, 14 лютого, Нова Зеландія втретє за свою історію оголосила надзвичайний стан. Це пов'язано із циклоном "Габріель", який спричинив широкомасштабні повені, зсуви та величезні океанські хвилі на Північному острові. Близько 225 тисяч людей залишилися без електрики, а десятки супермаркетів зачинилися.

Як повідомило видання Reuters, через скасовані рейси тисячі людей застрягли у країні, а сотні тисяч залишилися без світла.

Міністр з надзвичайних ситуацій Нової Зеландії Кіран Маканулті заявив, що циклон завдав масштабних збитків.

"Це безпрецедентне погодне явище, яке серйозно впливає на більшу частину Північного острова", – сказав Маканулті.

Осередок циклону "Габріель" перебуває за 100 км на північний схід від Окленда над невеликими островами, але тепер рухається на південний захід. Метеорологічна організація MetService заявила, що найсильніший дощ для Окленду вже минув, але він загрозливий для півдня.

Близько 225 000 людей залишилися без електрики, а десятки супермаркетів зачинилися. Прем'єр-міністр країни Кріс Хіпкінс закликав жителів Нової Зеландії не купувати продукти в паніці.

Як ми вже повідомляли, у Новій Зеландії сильні опади призвели до масштабних повеней, відключення електроенергії та закриття доріг, через що мешканців деяких населених пунктів евакуюють. Вже відомо про чотирьох загиблих у Окланді . У місті зупинили потяги й і зачинили школи. Авіакомпанії скасували понад 500 рейсів.

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