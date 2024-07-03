Руйнівний шторм Беріл: дослідники показали "око" урагану з космосу та зсередини (відео)

Ураган Беріл викликав масштабні руйнування у Карибському басейні та рухається у бік Ямайки та Мексики.

Ураган Беріл став найшвидшим штормом в історії Атлантики, що переріс в інтенсивний ураган п'ятої категорії, який за кілька днів забрав життя щонайменше дев'ятьох людей і завдав значних руйнувань на Карибських островах і у Венесуелі. Тепер стихія рухається у бік Ямайки. За даними метеорологів, швидкість вітру урагану становить близько 215 км/год.

Про це пише Mirror.

Ямайка, Великий Кайман, Малий Кайман, Кайман-Брак та все південне узбережжя Гаїті готується зустрітися із руйнівною стихією. Мешканців попередили про можливу евакуацію. Попри прогнози, що Беріл втратить частину своєї сили на шляху і вже знижений до четвертої категорії, синоптики попереджають, що він все одно може завдати значної шкоди, коли досягне Ямайки в середу. До четверга шторм досягне Кайманових островів, а до п'ятниці переміститься на півострів Юкатан у Мексиці.

Шокуючі відео урагану Беріл

Американський Кооперативний інститут з дослідження атмосфери (CIRA) опублікував моторошне відео урагану Беріл у Карибському морі, зняте на борту Міжнародної космічної станції у понеділок, 1 липня. У центрі урагану видно численні спалахи блискавок.

Відмінний hi-res view of abundant lightning flashes inHurricane Beryl's eye wall. pic.twitter.com/1XqCLMRQno — CIRA (@CIRA_CSU) July 1, 2024

"Мисливці за ураганами" теж шокували своїх підписників у соціальній мережі X, показавши відео "ока" урагану, зняте в самому його центрі камерою дослідницького літака.

A look into the eye ️ of Hurricane Beryl today. Останній Monday, Beryl ставати першим простір для розвитку в категорії 5 hurricane в Атлантичній, тому що він був влаштований Tuesday to Category 4.



For up to date forecasts visit https://t.co/96ZlCzpVcZ #hurricaneberyl pic.twitter.com/Dd81YzOuuM — Hurricane Hunters (@53rdWRS) July 2, 2024

NASA використовує такі зображення та спостереження для вивчення ураганів. Ці унікальні кадри допомагають вченим зрозуміти вплив зміни клімату на виникнення ураганів та те, як люди можуть підготуватися до тропічних циклонів за умов глобального потепління.

Чому виникають урагани

Видання Phys.org пояснило, що урагани – це тропічні циклони, що формуються над Атлантичним океаном або східною частиною Тихого океану. Їхню силу живить тепле вологе повітря над океаном. Воно підіймається вгору від води, створюючи область низького тиску. Повітря з навколишніх областей із вищим тиском виштовхується в область низького тиску. Потім це "нове" повітря стає теплим і вологим і теж піднімається.

У міру того, як тепле повітря продовжує підніматися, навколишні повітряні маси закручуються, щоб зайняти його місце. Вгорі повітря остигає, а вода в ньому конденсується й утворює хмари. Вся система хмар і вітру обертається і росте та постійно живиться теплом океану і водою, що випаровується з поверхні.

Наслідки урагану Беріл

На Карибських островах жертвами стихії стали щонайменше семеро людей. Одну людину розчавило величезним деревом, що впало у Гренаді під час шторму.

Керрін Джеймс, міністр з питань стійкості до зміни клімату, навколишнього середовища та відновлюваної енергії Гренади повідомила, що було зруйновано багато будівель та комунікацій, що призвело до дефіциту продовольства та питної води.

Прем'єр-міністр Гренади Дікон Мітчелл назвав ситуацію в державі "похмурою" та розповів про наслідки катастрофи.

"Електрики немає, а будинки і будівлі на острові практично повністю зруйновані. Дороги непрохідні, а в багатьох випадках вони взагалі перекриті. Імовірність того, що може бути більше жертв, залишається похмурою реальністю, оскільки пересування, як і раніше, суворо обмежене", – попередив Мітчелл. .

На островах Карріаку та Пті-Мартініці було пошкоджено або зруйновано 98% будівель. Ураган Беріл також призвів до "неймовірних" руйнувань на Сент-Вінсенті та Гренадінах.

HURRICANE BERYL ON A PATH OF MASS DESTRUCTION ACROSS CARIBBEAN — CAT 4/5



98% будівель на Carriacou і Petite Martinique були погані або відшкодовані.



Hurricane Beryl є barreling towards Jamaica як категорії 4 Storm після causing “unimaginable ” damage в Grenada, St.… https://t.co/Q9evPF — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 3, 2024

Ще два тіла були виявлені на півночі Венесуели, де нині п'ять людей вважаються зниклими безвісти. Також зруйновано вісім тисяч будинків.

Нагадаємо, потужна негода накрила Україну у середині червня.

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