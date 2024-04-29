Руйнівний торнадо охопив одразу кілька штатів США: є жертви стихії (фото)

Серед загиблих - немовля.
Потужний торнадо вирує в американських штатах Небраска, Айова і Техас. Торнадо в США почав лютувати ще вчора на тлі сильних злив у центральній частині країни.
Про це повідомляє CNN.
Наразі відомо, що у штаті Оклахома внаслідок торнадо загинуло щонайменше троє людей, зокрема немовля.
У Департаменті управління надзвичайних ситуацій та внутрішньої безпеки штату поінформували, що двоє людей загинули у місті Голденвілл, одна – у місті Маріетта.
За даними департаменту, надійшли повідомлення про постраждалих, пошкодження майна, повені та повалені лінії електропередач і дерева в кількох округах. Масштаб збитків невідомий.
Губернатор штату Кевін Стітт оголосив надзвичайну ситуацію. Очікується, що нестійка погода зберігатиметься у центральній частині Сполучених Штатів до понеділка.
Нагадаємо, попередній руйнівний торнадо пронісся штатом Теннессі в США 9 грудня. Тоді було відомо про шістьох загиблих, серед яких дитина, та щонайменше 30 постраждалих. Без світла залишилися близько 56 тисяч людей.
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