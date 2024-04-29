Руйнівний торнадо охопив одразу кілька штатів США: є жертви стихії (фото)

Потужний торнадо вирує в американських штатах Небраска, Айова і Техас. Торнадо в США почав лютувати ще вчора на тлі сильних злив у центральній частині країни.

Про це повідомляє CNN.

Наразі відомо, що у штаті Оклахома внаслідок торнадо загинуло щонайменше троє людей, зокрема немовля.

Фото: Associated Press

У Департаменті управління надзвичайних ситуацій та внутрішньої безпеки штату поінформували, що двоє людей загинули у місті Голденвілл, одна – у місті Маріетта.

За даними департаменту, надійшли повідомлення про постраждалих, пошкодження майна, повені та повалені лінії електропередач і дерева в кількох округах. Масштаб збитків невідомий.

Фото: Associated Press

Губернатор штату Кевін Стітт оголосив надзвичайну ситуацію. Очікується, що нестійка погода зберігатиметься у центральній частині Сполучених Штатів до понеділка.

Нагадаємо, попередній руйнівний торнадо пронісся штатом Теннессі в США 9 грудня. Тоді було відомо про шістьох загиблих, серед яких дитина, та щонайменше 30 постраждалих. Без світла залишилися близько 56 тисяч людей.

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