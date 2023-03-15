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Руйнівний тропічний циклон "Фреді" вирує в Африці: кількість загиблих зросла

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Руйнівний тропічний циклон "Фреді" вирує в Африці: кількість загиблих зросла

Африку накрив циклон "Фреді" / Фото: Associated Press

Негода на півдні Африки забрала життя понад 200 людей.

Внаслідок тропічного циклону "Фреді", який спричинив негоду в Мозамбіку та Малаві, що на півдні Африки, загинули щонайменше 219 людей. Кількість жертв іще може збільшитися, адже через відсутність електропостачання і зв'язку в деяких регіонах цілісної інформації про масштаби збитків поки що немає. 

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на представників місцевої влади. 

"У багатьох постраждалих районах відключено електропостачання та зв’язок, що перешкоджає операціям з надання допомоги", — сказав Стефан Дюжаррік, речник Генерального секретаря ООН на брифінгу у вівторок вдень. 

Як відомо, у Малаві повені та зсуви забрали життя 199 осіб. Через негоду близько 19 тисяч осіб вимушено переселяються з країни. У Мозамбіку ж підтвердили загибель 20 людей. Також близько 1,9 тисячі будинків зруйновані в прибережній провінції Замбезія. Десятки тисяч людей досі перебувають в укриттях.

Метеорологи прогнозують нову хвилю штормів у середу ввечері, яка також охопить Мозамбік і Малаві. Правозахисники закликають міжнародну спільноту мобілізуватися заради допомоги постраждалим африканським країнам. 

Раніше ми повідомляли про негоду в Новій Зеландії через циклон "Габріель". Через це в країні втретє в історії оголошували надзвичайний стан.  

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