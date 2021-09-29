Руйнівний вибух у багатоповерхівці у Швеції: поліція відпрацьовує версію про замах на вбивство

У цьому будинку живе поліцейський, який нещодавно свідчив у суді проти однієї з місцевих банд.

Замах на вбивство – таку версію відпрацьовують шведські поліцейські, які розслідують вибух у Гетеборзі.

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Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 29 вересня.

Рвонуло вчора, 28 вересня, на світанку в житловому будинку, після чого спалахнула пожежа. Травм зазнали 16 людей, четверо з них нині перебувають в реанімації. Ще сотню жителів евакуювали.

Вибухом рознесло три поверхи. Одну з перших версій про побутовий газ відкинули одразу, адже його в будинку немає. Пізніше шведська преса повідомила: у цьому будинку живе поліцейський, який нещодавно свідчив у суді проти однієї з місцевих банд. Тож ті могли помститися. У поліції, втім, радять дочекатися результатів розслідування.

Новини світу: замах на вбивство - поліція відпрацьовує версію вибуху у Гетерборзі

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