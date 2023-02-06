Руйнівний землетрус у Туреччині 6 лютого: всі подробиці, фото і відео

Внаслідок підземних поштовхів будинки "складалися", немов карткові.
Руйнівний землетрус у Туреччині стався 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані.
Стихійне лихо забрало життя щонайменше 1400 людей, зруйновано сотні будівель.
Через землетрус постраждали 10 міст: Газіантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османіє, Адіяман, Малатія, Шанліурфа, Адана, Діярбакир та Кіліс. За даними турецької влади, відбулося щонайменше 20 підземних поштовхів.
Перший потужний підземний поштовх стався вночі, багато людей спали у своїх ліжках і просто не встигли залишити будинки. Протягом дня поштовхи магнітудою понад 7 балів відчувалися і в інших містах Туреччини. Багатоповерхові будинки складалися, мов карткові.
Багато людей поховані під завалами своїх домівок.
Підземні поштовхи землетрусу були такої сили, що їх відчували навіть у Грузії, Лівії та Ізраїлі.
У місті Діярбакіра обвалилася багатоповерхівка.
Поранення внаслідок стихійного лиха отримали тисячі людей.
У турецькому місті Шанлиурфа внаслідок землетрусу обрушилися щонайменше 16 будинків.
У Туреччині з-під завалів дістали маленького хлопчика, якого накрило уламками внаслідок потужного землетрусу.
Влада Туреччини стягнула рятувальні команди та літаки до постраждалого району, одночасно оголосивши "тривогу 4 рівня", що вимагає міжнародної допомоги. Збройні сили Туреччини встановили повітряний коридор, щоб медичні та рятувальні групи могли дістатися до постраждалих від землетрусу районів.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття турецькому народу та запропонував допомогу у подоланні наслідків стихійного лиха.
"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім'ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", – йдеться у повідомленні.
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