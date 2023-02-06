Руйнівний землетрус у Туреччині 6 лютого: всі подробиці, фото і відео

Руйнівний землетрус у Туреччині стався 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані.

Стихійне лихо забрало життя щонайменше 1400 людей, зруйновано сотні будівель.

Фото: Associated Press

Через землетрус постраждали 10 міст: Газіантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османіє, Адіяман, Малатія, Шанліурфа, Адана, Діярбакир та Кіліс. За даними турецької влади, відбулося щонайменше 20 підземних поштовхів.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Перший потужний підземний поштовх стався вночі, багато людей спали у своїх ліжках і просто не встигли залишити будинки. Протягом дня поштовхи магнітудою понад 7 балів відчувалися і в інших містах Туреччини. Багатоповерхові будинки складалися, мов карткові.

Багато людей поховані під завалами своїх домівок.

Підземні поштовхи землетрусу були такої сили, що їх відчували навіть у Грузії, Лівії та Ізраїлі.

У місті Діярбакіра обвалилася багатоповерхівка.

Поранення внаслідок стихійного лиха отримали тисячі людей.

У турецькому місті Шанлиурфа внаслідок землетрусу обрушилися щонайменше 16 будинків.

У Туреччині з-під завалів дістали маленького хлопчика, якого накрило уламками внаслідок потужного землетрусу.

Влада Туреччини стягнула рятувальні команди та літаки до постраждалого району, одночасно оголосивши "тривогу 4 рівня", що вимагає міжнародної допомоги. Збройні сили Туреччини встановили повітряний коридор, щоб медичні та рятувальні групи могли дістатися до постраждалих від землетрусу районів.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття турецькому народу та запропонував допомогу у подоланні наслідків стихійного лиха.

"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім'ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", – йдеться у повідомленні.

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