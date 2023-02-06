Руйнівний землетрус у Туреччині: сейсмолог ще за три дні до катастрофи попереджав про небезпеку

Сейсмолог із Нідерландів Френк Хугербітс ще за три дні до катастрофи передбачив, що руйнівний землетрус станеться у Туреччині та Сирії.

Про це він попереджав на своїй сторінці в Twitter.

"Рано чи пізно в цьому регіоні (південно-центральна Туреччина, Йорданія, Сирія, Ліван) станеться землетрус магнітудою ~M 7,5", - попереджав сейсмолог.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023

Френк Хугербітс також 6 лютого написав пост про те, що він співчуває постраждалим від катастрофи та наголосив, що це природнього лиха було не оминути.

"Моє серце співчуває всім, хто постраждав від великого землетрусу в центральній Туреччині. Як я вже говорив раніше, рано чи пізно це станеться в цьому регіоні, як у 115 та 526 роках. Цим землетрусам завжди передує критична планетарна геометрія, як це було у нас 4-5 лютого", - наголосив сейсмолог.

Руйнівний землетрус 6 лютого: що відомо

6 лютого в Туреччині та Сирії стався руйнівний землетрус, який знищував будинки. Через це в обох державах загинуло багато людей. Поштовхи відчули також й інші країни, зокрема Казахстан, Грузія, Лівія та Ізраїль.

У Туреччині через землетрус постраждали 10 міст: Газіантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османіє, Адіяман, Малатія, Шанліурфа, Адана, Діярбакир та Кіліс. Було зафіксовано до 20 підземних поштовхів.

У Сирії внаслідок землетрусу загинула сестра прем'єр-міністра країни Хусейна Арнуса.

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