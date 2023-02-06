Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Руйнівний землетрус у Туреччині: сейсмолог ще за три дні до катастрофи попереджав про небезпеку

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
83
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Руйнівний землетрус у Туреччині: сейсмолог ще за три дні до катастрофи попереджав про небезпеку

Фото: Associated Press

Сейсмолог попереджав, що катастрофи не оминути.

Сейсмолог із Нідерландів Френк Хугербітс ще за три дні до катастрофи передбачив, що руйнівний землетрус станеться у Туреччині та Сирії. 

Про це він попереджав на своїй сторінці в Twitter. 

"Рано чи пізно в цьому регіоні (південно-центральна Туреччина, Йорданія, Сирія, Ліван) станеться землетрус магнітудою ~M 7,5", - попереджав сейсмолог. 

Френк Хугербітс також 6 лютого написав пост про те, що він співчуває постраждалим від катастрофи та наголосив, що це природнього лиха було не оминути. 

"Моє серце співчуває всім, хто постраждав від великого землетрусу в центральній Туреччині. Як я вже говорив раніше, рано чи пізно це станеться в цьому регіоні, як у 115 та 526 роках. Цим землетрусам завжди передує критична планетарна геометрія, як це було у нас 4-5 лютого", - наголосив сейсмолог. 

Руйнівний землетрус 6 лютого: що відомо 

6 лютого в Туреччині та Сирії стався руйнівний землетрус, який знищував будинки. Через це в обох державах загинуло багато людей. Поштовхи відчули також й інші країни, зокрема Казахстан, Грузія, Лівія та Ізраїль. 

У Туреччині через землетрус постраждали 10 міст: Газіантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османіє, Адіяман, Малатія, Шанліурфа, Адана, Діярбакир та Кіліс. Було зафіксовано до 20 підземних поштовхів. 

У Сирії внаслідок землетрусу загинула сестра прем'єр-міністра країни Хусейна Арнуса. 

Читайте також:

Потужний землетрус в Індонезії: люди загинули у власних будинках

Потужний землетрус в Індонезії: люди загинули у власних будинках

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
83
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація