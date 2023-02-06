Руйнівний землетрус у Туреччині: сотні загиблих, зруйновані будівлі та пошуки зниклих (фото)

У країні оголосили тривогу четвертого рівня, вона передбачає заклик про міжнародну допомогу.

На півдні Туреччини стався землетрус магнітудою 7,8. За останніми даними, понад 300 людей загинули. Є припущення, що кількість жертв стрімко зросте в найближчі години.

Про це пише CNN.

За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані.

Фото: Associated Press

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що на південь країни уже вирушили пошуково-рятувальні групи.

Крім цього, сильний землетрус торкнувся деяких районів Сирії, де внаслідок підземних поштовхів також загинуло понад 100 людей. Місцева влада стверджує, що поранення отримали не менше 500 мирних жителів. Відомо про загиблих в Алеппо, Хамі та Латакії. Згідно з даними цивільної оборони Сирії, десятки людей опинилися під завалами.

Фото: Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив співчуття рідним.

"Наші пошуково-рятувальні загони були негайно відправлені до районів, що постраждали від землетрусу. Наше МВС та охорона здоров'я, губернаторства та всі інші установи розпочали свою роботу негайно. Ми також координуємо роботи, розпочаті після землетрусу. Ми сподіваємося, що разом переживемо це лихо якнайшвидше і з найменшою шкодою, і продовжуємо нашу роботу", — сказано в повідомленні президента в його офіційному Телеграм-каналі.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу заявив про відправлення вантажних літаків до постраждалих регіонів. У країні оголошено тривогу четвертого рівня, що включає заклик до міжнародної допомоги.

Губернатор Газіантепа Давут Гюль зазначив, що після землетрусу по всьому місту зруйнувалася 531 будівля.

За даними Геологічної служби США, цей землетрус вважають найсильнішим у Туреччині від 1939 року. Тоді стихійне лихо вбило 30 000 людей.

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