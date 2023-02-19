Руйнівний землетрус у Туреччині та Сирії: кількість загиблих зросла до 46 тисяч людей

Майже через два тижні після катастрофи в Туреччині під завалами є й ті, хто пережили землетрус.

Щонайменше 40,6 тисячі людей загинули внаслідок землетрусів у Туреччині та ще понад 5,8 тисячі людей - у Сирії. Внаслідок стихійного лиха пошкоджені близько 84 тисячі будівель.

Про це повідомляє Aljazeera.

Майже через два тижні після землетрусу з-під завалів продовжують визволяти людей. Так, рятувальники з Киргизстану в суботу в місті Антак'я намагалися визволити сирійську сім'ю з п'яти осіб, але двох із них так і не вдалося витягнути з-під завалів. Живими залишилися тільки мати й батько.

Нагадаємо, у суботу в раніше поруйнованій турецькій провінції стався новий землетрус. Підземні поштовхи були раптовими і тривали близько 20 секунд, викликавши паніку серед місцевих мешканців.

14 лютого стало відомо, що внаслідок землетрусу в Туреччині загинули українка Юлія Петрова та її двоє синів. Захарові було 10 років, а Матвієві - 5. Родина була із Запоріжжя.

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