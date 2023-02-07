Руйнівний землетрус у Туреччині: у країні запроваджують надзвичайний стан

За останніми даними, через землетрус у Туреччині 3 549 осіб загинули і 22 168 - поранені. Втім, це не остаточні цифри, бо ця кількість постійно зростає.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 7 лютого повідомив, що у 10 провінціях, які постраждали від потужного землетрусу, на 3 місяці буде застосовано надзвичайний стан.

Про це пише CNNTurk.

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За останніми даними, як повідомив президент Туреччини, 3 549 осіб загинули і 22 168 - поранені. Втім, ця кількість постійно ростає. З -під завалів врятовано понад 8 тисяч громадян.

За словами турецького лідера, наразі 53 317 рятувальників і допоміжного персоналу працюють у зоні завалів і ця кількість збільшується з кожною годиною завдяки додатковим командам, які прибувають з-за кордону. Також крок за кроком впроваджуємо заходи, щоб задовольнити всі потреби постраждалих від землетрусу. Так, д ля доставки постраждалим в область направлено 54 тисячі наметів, 102 тисячі ліжок та інші матеріали.

"Ми негайно виділили 100 мільярдів лір нашим установам для екстреної допомоги та підтримки. У зв’язку з суворими зимовими умовами досі існують труднощі з доставкою пошуково-рятувальних груп, обладнання та матеріалів допомоги в район землетрусу. Для цього ще раз нагадую, що дорогами в зоні землетрусу ніхто не повинен їздити без необхідності", - закликав Ердоган.

Також він додав, що на місця трагедії п ерекинули загалом 5 тисяч медиків із майже тисячею карет швидкої допомоги, а громадяни Туреччини по всій країні здають кров, щоб використовувати її в разі потреби.

"Крім тисяч військовослужбовців збройних сил Туреччини, в евакуації та транспортуванні задіяні 10 кораблів наших ВМС і вантажні літаки наших ВПС. По всьому району стихійного лиха чергує наша поліція та жандармерія", - розповів Ердоган останні новини про ліквідацію наслідків від землетрусів.

Нагадаємо, голланський сейсмолог попереджав про руйнівний землетрус у Туреччині. Чи можна було уникнути катастрофи і врятувати тисячі життів - читайте ТУТ.

Жахливий землетрус у Туреччині: останні новини з епіцентру трагедії

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