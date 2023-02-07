Руйнівний землетрус у Туреччині: у МЗС повідомили про долю 6 українців, які не виходили на зв'язок

Українське посольство у Туреччині розшукало шістьох українців, які не виходили на зв‘язок після руйнівного землетрусу.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Їхній стан задовільний, загроз життю немає. В частини громадян зруйноване житло. Вони наразі поселилися в турецьких родичів. Консул підтримує із ними зв‘язок", - йдеться у дописі.

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У МЗС повідомили, що загальна кількість звернень про громадян в зоні стихійного лиха, зв‘язок з якими наразі відсутній, збільшилася до 27.

"Українське посольство взаємодіє із турецькими рятувальниками задля встановлення місць їхнього перебування. Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила", - повідомив Ніколенко.

Нагадаємо, руйнівний землетрус у Туреччині стався 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані.

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