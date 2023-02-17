Руйнівний землетрус у Туреччині: через 11 днів вдалося врятувати підлітка та двох чоловіків

Через землетрус на півдні Туреччини загинули понад 15 000 людей.

Після масштабного землетрусу через 11 днів у Туреччині рятувальником вдалося врятувати 14-річного хлопчика та двох чоловіків.

Про це сьогодні, 17 лютого, повідомив міністр охорони доров’я Туреччини Фахреттін Коджа.

Він розповів, що 14 річного хлопця на ім'я Осман вдалося врятувати через 260 годин після руйнівних підземних поштовхів. За словами міністра хлопчик зараз перебуває у лікарні в Антакʼї. Його вдалося врятувати після того, як рятувальники почули звуки під завалами.

Після врятованого життя, рятувальникам вдалося дістати ще два. Цього разу чоловіків - 26 і 33 роки.

Землетрус у Туреччині

Вранці 6 лютого у Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8. Через землетрус на півдні Туреччини загинули понад 15 000 людей, постраждала памʼятка ЮНЕСКО.

Водночас посол України в Туреччині Василь Бондар розповів, що українці можуть відвідувати захід та центр Туреччини, проте в постраждалі від землетрусу регіони краще не їхати.

Українське МЗС повідомило, що внаслідок потужних землетрусів на півдні Туреччини загинуло 5 українців, серед них - сім'я з Запоріжжя: 46-річна Юлі Петрова та її двоє синів - 10-річний Захар та 5-річний Матвій.

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