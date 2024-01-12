Руйнівний землетрус у Японії додав до берегової лінії 250 метрів землі 

Землетрус підняв землю майже вздовж усієї цієї території, розширивши поверхню суші.

Супутникові дані місцевості до і після землетрусу у Японії зафіксували інтенсивне підняття землі, яке розширило берегову лінію японського півострова Ното на 250 метрів.

Про це пише Space.

На кадрах видно, що морське дно піднялося над водою, утворивши нові оголені пляжі. Зазначимо, що кадри показують зміни берегової лінії після того, як землетрус і цунамі вщухли, внаслідок чого деякі порти залишилися повністю сухими.

Науковці зазначають, що внаслідок землетрусу берегова лінія змістилася в бік моря одразу в кількох районах, зокрема в порту Нафуне, місті Вадзіма і затоці Міназукі.

Команда також виявила плями води на стінах прибережних будівель у районі порту Акасакі: вчені припускають, що землетрус також спричинив цунамі в районі порту, хвилі якого досягли 4,2 метра.

The earthquake that struck Japan’s Noto peninsula on Monday was so strong that the coastline has moved up to 250 meters offshore due to significant land uplift. pic.twitter.com/XpxBMLRTUU — Nahel Belgherze (@WxNB_) January 4, 2024

Що відомо про землетрус у Японії

1 січня в центральній Японії відбулася серія потужних землетрусів. Магнітуда найсильнішого сягала 7,6. Влада оголосила про загрозу серйозного цунамі та закликала місцевих негайно евакуюватися — попереджали про хвилі, що можуть сягати пʼяти метрів.

Того ж дня без світла залишилися щонайменше 36 тисяч домогосподарств у префектурах Ісікава і Тояма. Стихійне лихо також спровокувало масштабну пожежу в місті Вадзім.

За останніми даними, щонайменше 161 людина загинула внаслідок землетрусу, ще понад 100 постраждали.

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