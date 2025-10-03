Руйнівний тайфун у В’єтнамі: кількість жертв вже перевищила пів сотні

Тайфун у В’єтнамі спричинив масштабні повені / © Reuters

Кількість загиблих у В’єтнамі від тайфуну Bualoi та спричинених ним повеней зросла до 51 особи, а ще 14 людей вважаються зниклими безвісти. За попередніми оцінками, стихія завдала країні збитків на суму близько 15,9 трильйона донгів, що еквівалентно 603 мільйонам доларів США. У зв’язку з катастрофою центральний банк звернувся до фінансових установ із закликом підтримати постраждалі підприємства.

Про це пише Reuters із посиланням на звіт урядового агентства з управління стихійними лихами.

Масштаби руйнувань та фінансові втрати

Тайфун Bualoi дістався суші в північно-центральній частині В’єтнаму у понеділок, 29 вересня. Він приніс із собою величезні морські хвилі, сильний вітер та рясні опади, внаслідок яких також було поранено 164 особи. Агентство з управління стихійними лихами підвищило свою оцінку завданих тайфуном майнових збитків до $603 млн, що значно більше у порівнянні з попередньою оцінкою в $435,8 млн.

Стихія значно пошкодила дороги, школи та офісні будівлі. Понад 230 тисяч будинків були пошкоджені або затоплені, а майже 89 тисяч гектарів рисових та інших сільськогосподарських культур повністю знищено. Крім того, тайфун спричинив значні збої в електромережах, залишивши десятки тисяч сімей без світла.

Заклик до банків про підтримку

В’єтнам є регіональним виробничим центром, і у зоні або поблизу шляху тайфуну розташовані великі заводи, зокрема ті, що належать Foxconn, Formosa Plastics, Luxshare та Vinfast. У звіті урядового агентства не згадується про якісь значні пошкодження промислових об’єктів, що дає надію на швидке відновлення виробничого сектору.

Проте для підтримки середнього та малого бізнесу, який зазнав фінансових втрат, заступник голови центрального банку Фам Тхань Ха заявив, що банки отримали вказівку розглянути можливість реструктуризації або заморожування кредитів для фірм, які постраждали від тайфуну. Це рішення має на меті надати компаніям фінансову стабільність та час для відновлення своєї діяльності.

