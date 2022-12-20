Рвані рани і забої: в США майже 40 людей постраждали під час перельоту через сильну турбулентність

Літак увійшов до зони сильної турбулентності за 15-30 хвилин до посадки.

У неділю, 18 грудня, близько 36 людей постраждали під час перельоту рейсом авіакомпанії Hawaiian Airlines, який слідував з Фінікса (штат Техас) до Гонолулу (штат Гаваї) – літак потрапив у сильну турбулентність.

Про це пише BBC.

На борту Airbus A330 перебували 278 пасажирів і 10 членів екіпажу.

Загалом 20 людей отримали поранення, 13 із них, включаючи трьох членів екіпажу, були доставлені до місцевих лікарень. У сімох пасажирів були виявлені серйозні травми. Найменшому з постраждалих було лише 14 місяців. Серед поранень – рвані рани голови, забої. Кілька людей втратили свідомість і відчули нудоту.

Один пасажир розповів гавайському мовнику Khon2, що сильна турбулентність тривала лише кілька секунд, але цього було достатньо, щоб пасажири отримали травми.

Інцидент розслідує Федеральне управління цивільної авіації (FAA). У розслідуванні інциденту також бере участь Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB).

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