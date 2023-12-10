Рвався до Медведука – стало відомо, чим займався Ілля Кива після втечі до Москви

Колаборант Ілля Кива, якого нещодавно знайшли мертвим у Підмосков'ї, неодноразово намагався зустрітися з кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Про це пише Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Як розповіло джерело, після обміну Віктора Медведчука та його появою в Москві, Ілля Кива неодноразово намагався прорватися до Медведчука. Він тішив себе надією стати одним із лідерів кремлівського проєкту "Інша Україна".

Проте доступ до Медведчука жорстко блокував колишній заступник генерального прокурора України часів Януковича Ренат Кузьмін.

"Цей "цінний" кадр у Москві курує всі політичні проєкти та рухи Віктора Медведчука, зокрема рух "Інша Україна". Це рух-невидимка, натомість дозволяє освоювати щомісяця гігантські суми. І Кузьмін до годівниці зайві роти підпускати зовсім не збирається", - пише канал.

Як зазначили джерела, попри те, що Кива декларував свої симпатії до Медведчука публічно, проте під час алкогольних посиденьок не втомлювався повторювати, що якби він "був кумом, то не поводився б як лох", яким на його думку є Віктор Медведчук.

Нагадаємо, у Росії 6 грудня вбили екснардепа Іллю Киву. ТСН.ua. зібрав все, що відомо про особу та смерть зрадника України.

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