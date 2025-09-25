Ryanair скасовує популярні рейси: що стало причиною змін у розкладі

Ryanair / © Associated Press

Реклама

Провідний європейський лоукостер Ryanair вносить корективи у свій розклад польотів. Все на тлі суперечок з регуляторними органами кількох європейських країн щодо податків та аеропортових зборів.

В рамках цих змін ірландський перевізник оголосив про скасування рейсів між Ригою та двома німецькими містами вже з жовтня. Про це пише The Sun.

Чому Ryanair не літатиме з Риги до Німеччини

У нещодавній заяві авіакомпанія пояснила скасування своїх рейсів підвищеними авіаційними податками й зборами, запровадженими в Німеччині.

Реклама

Зокрема, Ryanair припинить рейси між столицею Латвії та:

Меммінгеном — з 23 жовтня 2025 року;

Кельном — 29 жовтня.

Ще у серпні Ryanair закликав уряд Німеччини терміново розв’язати проблему, яку він назвав «непомірними витратами на авіаперевезення».

Попри заклик до дій, уряд не запровадив жодних змін, що змусило лоукостер прийняти такі рішення.

Куди ще Ryanair скасовує рейси?

Раніше ірландський лоукостер уже провів кілька хвиль скорочень польотної програми до Іспанії — було скасовано понад 2 мільйони пасажирських місць в аеропортах країни.

Крім того, Ryanair оголосив про скасування великої кількості рейсів через аеропорт австрійської столиці Відня.

Нагадаємо, Ryanair платить працівникам за «викриття» пасажирів. Так авіакомпанія Ryanair запровадила систему бонусів для співробітників, які виявляють пасажирів із негабаритною ручною поклажею біля виходу на посадку. За кожну «викриту» сумку агент може отримати додаткову плату — до 80 євро на місяць.