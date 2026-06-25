Ryanair змінює правила для пасажирів із дітьми: що тепер можна отримати безкоштовно

Ryanair / © Getty Images

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Авіакомпанія Ryanair оголосила про зміну правил розсадки пасажирів, які подорожують із дітьми. Тепер сім’ї зможуть безкоштовно отримати місця поруч, якщо не хочуть заздалегідь платити за вибір конкретних крісел.

Про це йдеться в заяві авіакомпанії, повідомляє LAD Bible.

Нові правила стосуються дорослих, які подорожують із дітьми. Якщо пасажири не хочуть обирати або оплачувати зарезервовані місця, їм повідомлять про безкоштовно призначені місця після реєстрації на рейс.

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У Ryanair зазначають, що такі місця, найімовірніше, будуть розташовані в задній частині салону літака.

Водночас сім’ї й надалі зможуть обирати місця заздалегідь за додаткову плату. Як пояснили в компанії, дорослий пасажир, який подорожує з дітьми, сплачує лише за одне зарезервоване місце для себе, а місця поруч для чотирьох дітей у межах одного бронювання може обрати безкоштовно.

Однак тепер у пасажирів з’явиться альтернатива: не платити за вибір місць заздалегідь і дочекатися автоматичного безкоштовного розподілу після реєстрації.

Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що компанія “неохоче” адаптується до такого підходу. Він розкритикував британське Управління з питань конкуренції та ринків, яке перевіряє політику авіакомпанії щодо розсадки сімей.

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За словами О’Лірі, пасажирам, можливо, доведеться чекати до реєстрації, щоб дізнатися, які місця їм призначили, і вони, ймовірно, сидітимуть у задній частині салону.

У британському регуляторі заявили, що перевірять, чи справді оновлена політика Ryanair відповідає закону. Там зазначили, що якщо сім’ям більше не доведеться платити за місця поруч із дітьми, це стане перемогою для пасажирів.

Водночас у CMA наголосили, що розслідування триває, адже раніше сім’ї вже платили за так звані “обов’язкові сімейні місця”.

Нагадаємо, неправильний вибір місця може зробити переліт значно менш комфортним навіть у хорошій авіакомпанії. Експерти з подорожей назвали сім помилок, яких варто уникати перед рейсом.

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