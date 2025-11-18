Ryanair змінює правила: одна помилка може коштувати вам 2 800 грн

Ryanair / © Getty Images

Авіакомпанія Ryanair запровадила нові правила реєстрації на рейси, які можуть коштувати пасажирам до 55 фунтів стерлінгів за кожен квиток, якщо не дотриматися умов.

Про це пише видання Mirror.

Що змінилося

З 12 листопада Ryanair перестає приймати роздруковані вдома посадкові талони. Тепер усі пасажири, які реєструються онлайн або через додаток, автоматично отримують електронний посадковий талон.

Проте, якщо ви:

Не зареєструвалися онлайн до прибуття в аеропорт – доведеться заплатити 30–55 фунтів за реєстрацію на місці;

Заряд телефону розрядиться або ви втратите доступ до цифрового талона після реєстрації – роздрукувати талон можна буде безкоштовно, але тільки якщо ви встигли зареєструватися заздалегідь.

Важливі нюанси

Онлайн-реєстрація відкрита за 60 днів до рейсу, якщо ви купили місце. Якщо ні – вона доступна за 24 години до вильоту.

Реєстрація закривається за 2 години до рейсу. Після цього – штраф.

Flexi Plus пасажири можуть реєструватися в аеропорту безкоштовно.

У деяких країнах, як-от Марокко, вимагаються паперові талони — їх роздрукують безкоштовно, якщо ви зареєструвалися онлайн.

Коментар експерта

Експерт з економії Мартін Льюїс наголосив: “Правило просте: реєструйтеся онлайн або через додаток – інакше ризикуєте заплатити до 55 фунтів за той самий посадковий талон”.

