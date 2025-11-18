- Дата публікації
Ryanair змінює правила: одна помилка може коштувати вам 2 800 грн
Пасажири Ryanair з 12 листопада зобов’язані реєструватися онлайн або через додаток – інакше їм загрожує штраф до 2 800 грн за реєстрацію в аеропорту.
Авіакомпанія Ryanair запровадила нові правила реєстрації на рейси, які можуть коштувати пасажирам до 55 фунтів стерлінгів за кожен квиток, якщо не дотриматися умов.
Про це пише видання Mirror.
Що змінилося
З 12 листопада Ryanair перестає приймати роздруковані вдома посадкові талони. Тепер усі пасажири, які реєструються онлайн або через додаток, автоматично отримують електронний посадковий талон.
Проте, якщо ви:
Не зареєструвалися онлайн до прибуття в аеропорт – доведеться заплатити 30–55 фунтів за реєстрацію на місці;
Заряд телефону розрядиться або ви втратите доступ до цифрового талона після реєстрації – роздрукувати талон можна буде безкоштовно, але тільки якщо ви встигли зареєструватися заздалегідь.
Важливі нюанси
Онлайн-реєстрація відкрита за 60 днів до рейсу, якщо ви купили місце. Якщо ні – вона доступна за 24 години до вильоту.
Реєстрація закривається за 2 години до рейсу. Після цього – штраф.
Flexi Plus пасажири можуть реєструватися в аеропорту безкоштовно.
У деяких країнах, як-от Марокко, вимагаються паперові талони — їх роздрукують безкоштовно, якщо ви зареєструвалися онлайн.
Коментар експерта
Експерт з економії Мартін Льюїс наголосив: “Правило просте: реєструйтеся онлайн або через додаток – інакше ризикуєте заплатити до 55 фунтів за той самий посадковий талон”.
