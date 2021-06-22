Рятували тасманійського диявола, а знищили пінгвінів: що сталося в Австралії

Для збереження виду сумчастих переселили на острів.

Переселення на австралійський острів Марія тасманійських дияволів призвело загибелі 3 тисяч пар невеликих пінгвінів і ряду інших дрібних птахів.

Про це інформує BBC.

Групу тасманійських дияволів у 2012 році поселили на острові на схід від Тасманії для збереження виду в рамках спільної програми урядів Австралії та Тасманії. З 1990-х років цих сумчастих хижаків став вражати інфекційний лицьовий рак, що поставило під загрозу існування виду. Пухлина передається через укуси та поступово розростається настільки, що тварини не можуть їсти та гинуть. За минулий період від нього за різними оцінками загинуло від 20 до 50% популяції сумчастих дияволів. Було вирішено створити колонію здорових дияволів на острові.

Через це чисельність дияволів збільшилася, але з острова зникли 3 тисячі гніздових пар пінгвінів, а також повідомлялося про зникнення буревісників.

Тасманійський диявол — ссавець сімейства хижих сумчастих. Його чорне забарвлення, величезна паща з гострими зубами, зловісні нічні крики та люта вдача дали першим європейським поселенцям підставу прозвати цього кремезного хижака "дияволом".

Це — дуже ненажерлива тварина — її добова норма їжі дорівнює 15% від ваги тіла. Крім ненажерливості цей звір відрізняється нерозбірливістю в їжі — в його екскрементах знаходили голки єхидні, шматочки гуми, срібну фольгу, шматки шкіряних черевиків і збруї, посудні рушники та неперетравлені морквини та качани кукурудзи.

Нагадаємо, що раніше в Австралії вперше за 600 років народилися дитинчата тасманійського диявола.

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