Рятувальники знайшли тіло чоловіка, який розбився на човні: його з'їли піраньї

У Бразилії 38-річний Джоні Хосе Сілва да Луз, який керував човном на річці Куяба в Барао-де-Мельгасу, потрапив в аварію. Згодом рятувальники знайшли його труп із численними укусами піраній.

Про це пише Mirror.

Чоловіка з'їли піраньї після аварії човна на Амазонці.

Зазначається, що на борту човні перебували п'ятеро осіб. Трьох пасажирів вдалося врятувати живими, а двоє людей, зокрема Сілва да Луз, вважалися зниклими безвісти.

Його зруйновані останки витягли з води та помістили на один із рятувальних човнів. Дружина загиблого була однією з тих трьох, хто вижив. Пасажир іншого судна на ім'я Вагнер Сільва все ще вважається зниклим безвісти і мертвим.

Військово-морські сили Бразилії заявили, що відправили пошуково-рятувальну групу на місце, щойно дізналися про аварію.

"Розпочато адміністративне провадження для встановлення причини, обставин і відповідальності за подію", - сказав речник. Станом на 11 вересня водолази все ще шукають тіло Вагнера. Влада обмежила доступ до району, поки триває розслідування.

Раніше ми писали, що в Єгипті зграя дельфінів відігнала акулу, яка встигла покусати чоловіка в Червоному морі, однак біологи пояснили, що ссавці переслідували власні інтереси.

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