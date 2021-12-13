Рятувальники повзли по мертвих, щоб дістатися до живих: вісім людей загинули на фабриці свічок у США

Рятувальники повзли по мертвих, щоб дістатися до живих: вісім людей загинули на фабриці свічок у США

Пошуково-рятувальна операція продовжується.

В американському штаті Кентуккі кількість загиблих на фабриці свічок Mayfield Consumer Products у Мейфілді зросла до восьми. Ще вісім людей вважаються зниклими безвісти.

Про це із посиланням на губернатора штату Енді Бешеара повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що в момент, коли на свічкову фабрику налетів торнадо, у приміщенні перебували 110 співробітників, 40 з яких пізніше вдалося евакуювати. "Рятувальникам доводилося повзати по мертвих, щоб дістатися до живих на місці лиха", - вказують у виданні.

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Спершу місцева влада попереджала, що внаслідок інциденту могли загинути "десятки людей", однак згодом понад 90 працівників, яким вдалося врятуватися, вийшли на зв'язок.

"Багато співробітників заховалися від торнадо в укритті, а після того, як ураган вщух, вони покинули завод і розійшлися по будинках, - розповів представник фабрики Боб Фергюсон. - Через вимкнення електрики та відсутність стаціонарного телефону з ними спершу було важко зв'язатися".

Він також висловив надію на те, що співробітники, котрі вважаються зниклими безвісти, все ж змогли врятуватися. Водночас пошукові роботи на місці інциденту продовжуються.

Рятувальники дістали з-під завалів особисті речі постраждалих, зокрема рюкзак, пару взуття і мобільний телефон із 27 пропущеними повідомленнями.

Пастор Джоел Колі, який перебував на місці події, порівняв побачене із кадрами з "Сутінкової зони". "Відчувався запах свічок і було чути крики людей про допомогу. Запах свічок і скрізь сирени - не те поєднання, яке я коли-небудь очікував побачити", - розповів він.

Співробітниця фабрики Отем Кіркс згадала, що в момент інциденту стояла приблизно в трьох метрах від свого хлопця Ланніса Ворда. Дівчина зняла захисні окуляри і сховалася, відкинувши в бік віск та відра з ароматизаторами, а коли знову повернулася до коханого - його вже не було.

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"Я пам'ятаю, як на секунду відвернулася від нього, а потім він зник", - поділилася Кіркс, додавши, що побачила на місці стіни небо та блискавку. Згодом вона дізналася про загибель Ворда.

Нагадаємо, щонайменше 22 торнадо зареєстрували у шести штатах США, зокрема в Арканзасі, Кентуккі, Іллінойсі, Міссісіпі, Міссурі та Теннессі. Понад 450 тисяч людей залишилися без електропостачання.

В Іллінойсі торнадо EF-3, швидкість якого сягала близько 218 кілометрів на годину, завдав "величезних збитків" складу Amazon. Внаслідок обвалення загинули шестеро людей, ще один постраждалий перебуває в лікарні.

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