Рятувальники знайшли тіла британського мільярдера Майка Лінча та його 18-річної доньки – The Telegraph

Рятувальники знайшли тіла британського мільярдера Майка Лінча та його 18-річної доньки Ханни всередині затонулої супер’яхти.

Про це повідомляє The Telegraph.

Із посиланням на інформацію генерального директора цивільного захисту Сицилії Сальво Кочіна видання інформує, що було знайдено ще два тіла, які водолази витягли із затонулої яхти.

"2Від себе та від імені своїх колег я хотів би висловити глибоке співчуття родинам загиблих і висловити їм наші співчуття в цей важкий час", – сказав Сальво Кочіна.

Це друга і третя жертви корабельної аварії, знайдені після того, як останки кухаря яхти Рекальдо Томаса знайшли незабаром після того, як судно затонуло.

Водолази дісталися до кают яхти і виявили тіла в одній із кабін судна між двома матрацами.

Нагадаємо, британський технологічний підприємець, співзасновник Autonomy Corporation і засновник Invoke Capital Майк Лінч і його 18-річна донька Ханна раніше вважалися зниклими безвісти піся того, як вітрильна яхта Bayesian, де вони перебували разом із ще 20-ма пасажирами, потрапила у шторм.

Відомо, що вдалося врятувати 15 осіб, серед них дружина Лінча. 35-річну британку та її однорічну дитину витягли на борт пасажири вітрильника, який плив неподалік.

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