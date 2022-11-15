Рятуються з корабля: радник Тихановської розповів, як білоруські бізнес-еліти почали шукати контакт з опозицією

Білоруські чиновники і бізнесмени розуміють, що якщо програє Путін, то програє і Лукашенко.

У Білорусі після низки успіхів українських сил на фронті деякі чиновники та бізнесмени почали зв'язуватися з опозицією, які почали усвідомлювати, що поразка російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України невід'ємна і означає поразку й білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Про це заявив старший радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За його словами, зв'язуватися з опозицією почали передусім чиновники та підприємці, близькі до Олександра Лукашенка, який активно підтримує Путіна і його загарбницьку війну РФ проти України.

"Люди відчули, що Україна перемагає. Чиновники та лукашенківські бізнесмени почали шукати з нами контакт. Вони розуміють, що якщо програє Путін, то програє і Лукашенко. А це означає, що треба шукати шляхи відходу. Рятуватися з корабля", – висловився білоруський опозиціонер.

Крім того, радник Світлани Тихановської висловив думку, що в залежності від ситуації у білоруському суспільстві і від зовнішньої підтримки залежить, чи вийде робота партизанів та опозиціонерів у Білорусі на вищий рівень. Як пояснив Вячорка, білоруси повинні бути заряджений на перемогу.

"Перше наше завдання – підтримати енергію у суспільстві та знайти механізми цієї підтримки. Є розрив між тими, хто виїхав з Білорусі та тими, хто всередині країни. І дуже важко підтримувати партизанів, коли ти перебуваєш у Вільнюсі чи Варшаві. Важко закликати людей до протесту, коли вони ризикують 15 роками свого життя, а ти перебуваєш у безпечній країні. Тому важливо показати, що ми якимось чином можемо убезпечити людей, наприклад, дати можливість безпечно виїхати. Багато залежатиме від України", – пояснив опозиціонер.

Нагадаємо, 10 листопада режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка додав до переліку нацистської символіки та атрибутики потрапило гасло "Жыве Беларусь!" і відгук "Жыве".

Насправді ж, гасло "Жыве Беларусь!" має дуже довгу історію. Зазвичай цей заклик використовували як патріотичне вітання та девіз, спрямований на пробудження національно-громадянських почуттів, захист свободи, незалежності, мови та всієї національної культури Білорусі.

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого з Білорусі на Україну пішла техніка окупантів. Сам Лукашенко активно підтримує Путіна. Від початку широкомасштабного вторгнення РФ Білорусь стала плацдармом для російських військ для обстрілів України. Утім, публічно усього ухиляється від підтвердження того, що має намір взяти пряму участь у війні.

Так, 4 листопада Олександр Лукашенко заявив, мовляв, не планує відправляти своїх військових воювати проти України. Ба більше, диктатор РБ каже, що буцімто "мріє" про те, щоб не було війни.

Як повідомлялося, у Генштабі ЗСУ заявили, що Брестській області Республіки Білорусь, особливо у районах, де розміщуються підрозділи ЗС РФ, які прибувають, значно посилюється соціальна напруга.

Тим часом у Генштабі ЗСУ попереджають, що у разі повторного наступу з Білорусі почнеться масоване вогневе ураження ворога, який зазнає величезних втрат.

Читайте також: