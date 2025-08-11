ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
41
1 хв

Рибалка упіймав гігантського сома довжиною майже три метри: який вигляд він має (фото)

Після тривалої боротьби рибалка відпустив рибу назад.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Сом

Сом / © Державне агентство рибного господарства

У Врановському водосховищі в Чехії рибалка Якуб Вагнер встановив новий національний рекорд, виловивши сома довжиною 268 сантиметрів.

Про цей унікальний улов повідомило Державне агентство меліорації та риболовлі України.

Боротьба з рибою тривала близько години, і Вагнер зізнався, що це було справжнє випробування сил. Після офіційних замірів рекордний екземпляр сома було відпущено назад у воду.

- Прекрасна, майже бездоганна риба, яка має потенціал для подальшого росту. Я не знаю, де уявна стеля і якого розміру насправді найбільший чеський сом, — написав Якуб Вагнер у соцмережі.

Найбільший європейський сом у світі був виловлений італійським рибалкою Алессандро Б’янкарді: довжина риби сягнула 285 см, а місцем улову стала річка По.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі водиться близько 50 видів риб, тому спіймати тут можна багато чого цікавого і розповідали, що саме.

