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Рибалка закинув сітки у море і раптово виловив скарб: "Дуже пощастило"
Чоловік у Польщі знайшов бурштин, вагою 150 грамів. Він зазначив, що йому дуже пощастило.
У Польщі в місті Колобжег на узбережжі Балтійського моря рибалка знайшов величезний бурштин. Вага каменю приблизно 150 грам.
Про це пише PAP.
У Польщі після того, як Балтійське море заспокоюється після шторму, на пляжі виходять сотні людей, які шукають скарби. Адже на всьому польському узбережжі часто можна знайти бурштин, який називають «золотом Балтики».
Однак рідко трапляються такі великі екземпляри, як той, що нещодавно вдалося виловити поблизу Колобжега.
«Нам дуже пощастило, і в сітку потрапив такий великий бурштин. Щойно ми перевірили його вагу — він важить близько 150 г», — повідомив журналістам щасливий власник бурштину.
Востаннє такий скарб знайшов його батько ще в 1990-х роках. Рибалка в захваті — бурштин оцінюється в 1500 злотих, що робить цей улов надзвичайно прибутковим.
Як пишуть польські журналісти, найбільша ймовірність знайти бурштин на Балтійському морі виникає восени та взимку, особливо після сильних штормів та вітряної погоди. Саме бурхливе море вимиває бурштинові самородки з морського дна та викидає їх на пляжі разом із водоростями, гілками та іншими морськими відкладеннями. Шукачі зазвичай вирушають на пляжі на світанку або одразу після того, як шторм вщухне, коли пляж ще не був ретельно обшуканий іншими колекціонерами.