Величезний сом Фото: Polska Akademia Wędkarska

У Польщі рибалки встановили новий світовий рекорд, спіймавши гігантського сома завдовжки 2 м 92 см. Подія сталася під час змагань зі спінінгової риболовлі на Рибницькому водосховищі (Zalew Rybnicki).

Про це повідомила Польська академія риболовлі ( Polska Akademia Wędkarska ).

Попередній рекорд належав італійському рибалці Алессандро Б’янкарді, який у 2023 році спіймав сома довжиною 2,85 метра в річці По, Італія.

Новий рекорд зафіксовано під час Кубка Mikado, що відбувся минулого вікенду. Як розповів один із учасників команди, Кшиштоф Пира, боротьба з рибиною тривала понад півтори години.

Сом у Польщі Фото: Polska Akademia Wędkarska

«Коли ми нарешті її побачили, не могли повірити очам — величезна, неймовірна рибина, голова, як бочка! Справжній гігант! Після вимірювання виявилось, що вона має 292 см — це новий рекорд не лише Польщі, а й усього світу», — розповів Пира в коментарі Sport.pl.

Після офіційного вимірювання та фотосесії сома відпустили назад у водойму.

Рибницьке водосховище, яке також називають Рибницьким озером, є улюбленим місцем рибалок. Завдяки теплій воді, яку подає ТЕС «Рибник», тут мешкають особливо великі екземпляри риб — зокрема сомів та коропів, що часто стають трофеями на змаганнях.

