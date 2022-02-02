Рютте під час візиту до Києва підтримав право України самостійно визначатися зі вступом до НАТО

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте схвально оцінив реформи, які вже впровадила Україна.
Прем'єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте під час офіційного візиту до Києва запевнив, що твердо підтримує право України самостійно вирішувати своє майбутнє щодо вступу до НАТО.
Про це йдеться у спільній заяві Володимира Зеленського та Марка Рютте, опублікованій на сайті Офісу президента.
"Статус України як партнера з розширеними можливостями надає подальший імпульс зміцненню широкого співробітництва між Україною та НАТО, зокрема в Чорноморському регіоні. Прем’єр-міністр Марк Рютте високо цінує важливий внесок України в операції союзників. Ці зусилля демонструють відданість і здатність України робити внесок у євроатлантичну безпеку", - йдеться у повідомленні.
Також, як наголошується у заяві, прем’єр-міністр Марк Рютте схвально оцінив реформи, які вже впровадила Україна. Нідерландський прем'єр продовжить заохочувати та підтримувати Україну у виконанні реформ, зокрема в секторі безпеки та оборони.
Нагадаємо, вперше за 17 років до України приїхав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, і це знаковий візит - саме через ескалацію напруженості з боку Росії. Марк Рютте зустрівся у Києві із президентом України Володимиром Зеленським. Найголовніші теми переговорів - співпраця у розслідуванні і притягненні винних до відповідальності у справі про збиття рейсу МН-17 та можливі санкції Євросоюзу та Нідерландів, якщо РФ наважиться напасти.
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