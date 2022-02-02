Рютте під час візиту до Києва підтримав право України самостійно визначатися зі вступом до НАТО

Рютте під час візиту до Києва підтримав право України самостійно визначатися зі вступом до НАТО

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте схвально оцінив реформи, які вже впровадила Україна.

Прем'єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте під час офіційного візиту до Києва запевнив, що твердо підтримує право України самостійно вирішувати своє майбутнє щодо вступу до НАТО.

Про це йдеться у спільній заяві Володимира Зеленського та Марка Рютте, опублікованій на сайті Офісу президента.

"Статус України як партнера з розширеними можливостями надає подальший імпульс зміцненню широкого співробітництва між Україною та НАТО, зокрема в Чорноморському регіоні. Прем’єр-міністр Марк Рютте високо цінує важливий внесок України в операції союзників. Ці зусилля демонструють відданість і здатність України робити внесок у євроатлантичну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Також, як наголошується у заяві, прем’єр-міністр Марк Рютте схвально оцінив реформи, які вже впровадила Україна. Нідерландський прем'єр продовжить заохочувати та підтримувати Україну у виконанні реформ, зокрема в секторі безпеки та оборони.

Нагадаємо, вперше за 17 років до України приїхав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, і це знаковий візит - саме через ескалацію напруженості з боку Росії. Марк Рютте зустрівся у Києві із президентом України Володимиром Зеленським. Найголовніші теми переговорів - співпраця у розслідуванні і притягненні винних до відповідальності у справі про збиття рейсу МН-17 та можливі санкції Євросоюзу та Нідерландів, якщо РФ наважиться напасти.

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