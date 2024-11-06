Рютте розповів, чим загрожує Європі відправлення військ КНДР до Росії

Нещодавно в Курську область Росії прибули тисячі північнокорейських солдатів для участі в бойових діях проти України. Цю інформацію представлено на зустрічі з розвідкою та оборонними відомствами Південної Кореї та 32 союзниками по НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє видання Politico.

Рютте заявив, що це перша подібна подія за століття, коли іноземні війська перебувають на території Росії, що є серйозною загрозою для безпеки Європи.

"Поглиблення військових та економічних зв'язків між нерозважливою Росією та знахабнілою Північною Кореєю не просто загрожує євроатлантичній та індо-тихоокеанській безпеці, вони глибоко небезпечні для глобальної безпеки", — заявив генсек НАТО.

Росія, не досягнувши своїх стратегічних цілей в Україні, дедалі більше залежить від авторитарних режимів, таких як Китай, Іран і Північна Корея. Як зазначив Рютте, Москва сподівається на економічну підтримку Китаю, на Іран — для постачання дронів і ракет, а на Північну Корею — для поповнення боєприпасів і відправки військових підрозділів.

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Генсек НАТО заявив, що північнокорейські військовослужбовці, які не брали участі у бойових діях з 1950-х років, отримають можливість здобути навички для виконання сучасних військових операцій. Це може посилити напругу на Корейському півострові. Він додав, що Росія, ймовірно, надасть Пхеньяну військові технології, що ще більше ускладнить ситуацію в регіоні.

Ескалація конфлікту вимагає більш активного втручання Китаю, який має потенціал використовувати свій вплив на Москву та Пхеньян для стримування агресії. Рютте закликав країни Європи та Індійсько-Тихоокеанського регіону укріплювати оборонні та розвідувальні зв'язки, щоб протистояти загрозам, які несуть авторитарні союзи.

НАТО продовжує надавати підтримку Україні, передавши 99% всієї військової допомоги з початку конфлікту, а також зобов'язалося виділити 40 мільярдів євро цього року. Рютте підкреслив, що сума допомоги Україні складає менше ніж 1% від ВВП країн-союзників, що, на його думку, є невеликою ціною для забезпечення глобальної безпеки.

Нагадаємо, раніше голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що російські інструктори навчають північнокорейських військових та офіцерів керувати дронами на Курщині.

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