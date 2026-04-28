Ризик ядерної катастрофи досяг критичного рівня: МАГАТЕ б'є на сполох

У МАГАТЕ наголосили, що ризик ядерної катастрофи значно зріс. Країни закликали бути відповідальними та дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це написав голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За словами Гроссі, ризик ядерної катастрофи зріс до рівня, якого не було з часів Холодної війни.

«Війна повернулася до Європи та Близького Сходу, а багатосторонні рамки, що лежать в основі миру та безпеки, перебувають під величезним тиском. У сучасній ядерній сфері ми стикаємося з небезпечним протистоянням, де більше учасників, більше ризиків і менше ясності», — написав він.

Як ми писали, Польща оголосила про намір провести спільні з Францією ядерні навчання. Як відомо, Франція є єдиною ядерною державою у ЄС. Раніше Макрон оголосив про новий етап французького стримування, що передбачає ширше залучення європейських союзників, зокрема через участь у ядерних навчаннях. Ініціативу підтримали кілька країн Європи, як от: Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Данія, Швеція та Греція.

