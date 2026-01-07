Росія і США зійшлися в морі: Кремль відправив військовий флот прикривати свій танкер від американців

Російський військовий корабель / © Фото з відкритих джерел

Росія направила кораблі Військово-морського флоту для супроводу нафтового танкера, який у Північній Атлантиці відстежують сили США.

Про це повідомляє видання BBC.

За даними видання, судно, яке наразі не перевозить вантаж, раніше використовувалося для транспортування венесуельської нафти. У вівторок танкер перебував між Шотландією та Ісландією.

Минулого місяця президент США Дональд Трамп заявив, що наказав запровадити “блокаду” проти нафтових танкерів, які перебувають під санкціями та прямують до Венесуели або залишають її. Напередодні захоплення колишнього венесуельського лідера Ніколаса Мадуро 3 січня Трамп також неодноразово звинувачував владу Венесуели у використанні суден для доставки наркотиків до США.

У грудні Берегова охорона США намагалася взяти на абордаж танкер Bella 1 у Карибському морі, вважаючи, що він прямує до Венесуели. Американська влада мала ордер на його захоплення через підозри в порушенні санкцій та перевезенні іранської нафти. Після цього судно різко змінило курс, перейменувалося на Marinera та, за повідомленнями, змінило прапор із гайанського на російський.

Наближення танкера до Європи збіглося з прибуттям до регіону близько десяти американських військово-транспортних літаків і вертольотів. Росія заявила, що “із занепокоєнням спостерігає” за ситуацією навколо судна.

Двоє американських чиновників повідомили CBS News, що США розглядають можливість взяття судна на абордаж і воліли б захопити його, а не потопити. Південне командування Збройних сил США заявило, що залишається готовим підтримувати урядові відомства у протидії суднам і учасникам, які перебувають під санкціями.

“Наші морські сили пильні, мобільні та готові відстежувати судна, що становлять інтерес. Коли надійде наказ, ми будемо там”, – йдеться в заяві.

За оцінками, у вівторок увечері Marinera перебувала в Північній Атлантиці приблизно за 2000 км від континентальної Європи. Відстань і складні погодні умови ускладнюють можливу операцію з абордажу. Перед початком будь-яких дій із території Великої Британії США, як очікується, мають повідомити Лондон. У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що не коментують військову активність інших держав.

Аналітик з ризиків і комплаєнсу компанії Kpler Дімітріс Ампацидіс зазначив у коментарі BBC Verify, що зміна назви та прапора судна навряд чи вплине на дії США. За його словами, американська сторона орієнтується на номер IMO, структуру власності та історію санкцій, а не на формальні атрибути судна.

У МЗС Росії заявили, що танкер здійснює плавання в міжнародних водах під прапором Російської Федерації та відповідно до норм міжнародного морського права. Там також зазначили, що увага з боку військових США і НАТО є “невиправданою” та не відповідає “мирному статусу” судна.

Ситуація навколо танкера загострилася через кілька днів після того, як США провели операцію із затримання Ніколаса Мадуро в Каракасі, під час якої американські сили завдавали ударів по об’єктах, підозрюваних у причетності до незаконної торгівлі зброєю та наркотиками.

Нагадаємо, раніше американський сенатор-демократ Кріс Кунс закликав президента США Дональда Трампа до перехоплення танкерів "тіньового флоту" агресорки Російської Федерації.