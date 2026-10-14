"Ризики очевидні": Мелоні розгромила адміністрацію Трампа за дизельну змову з Москвою

Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні різко розкритикувала домовленість між США та РФ про постачання російського дизельного пального, назвавши її «дуже ризикованим вибором».

Про це повідомляє Al-Monitor.

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Минулого тижня США та Росія домовилися, що Москва поставить на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизельного пального.

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«Результат цього рішення незрозумілий, а ризики очевидні», — заявила Мелоні в італійському парламенті напередодні саміту ЄС.

За її словами, така домовленість фактично додає Москві легітимності в той момент, коли російські удари по українських містах тривають.

«Це надає Москві легітимності, доки її бомби продовжують падати на українські міста, створює нові доходи для фінансування війни та опосередковано послаблює ефективність санкцій», — сказала прем’єрка.

Раніше президент України Володимир Зеленський також розкритикував угоду, назвавши її «інвестицією у війну, яку необхідно завершити».

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Президент США Дональд Трамп своєю чергою заявляв, що постачання російського дизеля допоможе знизити ціни на енергоносії у США. Це питання має особливе політичне значення для Республіканської партії напередодні проміжних виборів, від яких залежатиме контроль над Конгресом.

Мелоні закликала ЄС говорити з Росією від імені всієї Європи

Окремо Мелоні заявила, що 27 країн Євросоюзу мають визначити «авторитетну фігуру», яка вестиме переговори щодо російсько-української війни від імені Європи.

Вона також не виключила формального мандата для групи Е3 — Німеччини, Франції та Великої Британії.

«Якщо Франція, Німеччина та Велика Британія вважають, що можуть досягти кращих результатів самостійно, ніж ми всі разом, і наразі вони роблять саме такий вибір, то нехай принаймні роблять це від імені всіх і з офіційним мандатом», — сказала італійська прем’єрка.

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На майбутньому саміті ЄС, за її словами, також обговорюватимуть посилення російських гібридних атак — вторгнення дронів, кібератаки, диверсії та інші приховані операції, спрямовані на послаблення підтримки України.

Мелоні наголосила, що Європі необхідно краще захищати критичну інфраструктуру, зокрема енергетичні мережі, підводні кабелі, порти та аеропорти.

Угода Трампа з Путіним викликала спротив у Європі та США

Раніше стало відомо, що домовленість Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо російського дизеля викликала різку реакцію серед союзників США. Європейські лідери готуються на саміті ЄС закликати до нових санкцій проти Москви та подальшого обмеження її нафтових доходів.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявляв, що Росія не зацікавлена в деескалації чи мирі, а канцлер ФРН Фрідріх Мерц наголошував, що Москва погодиться на добросовісні переговори лише під тиском. Німеччина та Австралія вже заявили, що не планують купувати російські енергоносії, а Кая Каллас попередила: додаткові доходи від пального дадуть Кремлю більше ресурсів для війни.

Спротив виник і у США. Група з 12 сенаторів від Демократичної та Республіканської партій закликала Трампа відмовитися від угоди з Москвою. Серед підписантів був і колишній лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл.

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