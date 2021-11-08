Саакашвілі "фізично образив" працівників тюремної лікарні, - міністр юстиції Грузії

Генеральна інспекція грузинського мін’юсту розпочала розслідування інциденту.

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, якого через погіршення стану здоров'я вертольотом госпіталізували до тюремної лікарні у Глданському районі на околиці Тбілісі, звинуватили у словесних та фізичних образах працівників медичної установи.

Таку заяву міністра юстиції Раті Брегадзе цитує телеканал “Імеді”.

“Коли Міхеіл Саакашвілі перебував у 18-му закладі (лікарні при в'язниці N18, - ТСН), він фізично та словесно ображав наших співробітників”, - сказав він.

Урядовець також додав, що інцидент не обійшовся лише образами, Саакашвілі, начебто, також пошкодив дороге медичне обладнання.

“Ми вивчаємо це питання, і ми не дозволимо нікому ображати наших гордих співробітників, які 24 години на добу служать цій країні і місяцями не бачилися з членами своїх сімей” , – заявив Раті Брегадзе, уточнивши, що Генеральна інспекція міністерства розпочала розслідування за цим фактом.

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Як повідомляє "Грузія Онлайн", представник апарату омбудсмена Грузії, який відвідав Саакашвілі через кілька годин після його переведення з в'язниці N12 у Руставі до лікарні при в'язниці N18 у Глданському районі, розповів, що ув’язненого експрезидента вивели з автомобіля і помістили в палату “із застосуванням сили”.

Пояснюючи цей інцидент, він також уточнив, що “на знак протесту проти переведення до Глданської в'язниці Саакашвілі відмовився виходити з машини, на якій його перевозили”. За його словами, "його за руки, із застосуванням сили, вивели з машини і вселили в камеру".

Нагадаємо, 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.

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